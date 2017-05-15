Didem Soydan'dan yatak pozu
Banyoda çektiği mayolu pozlarıyla dikkat çeken manken Didem Soydan, son olarak sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Banyoda yaptığı mayo tanıtımıyla bir anda magazin dünyasının gündemine oturan manken Didem Soydan, ateşli paylaşımlarda dur durak bilmiyor.
Mayosuyla çektiği fotoğraflarla çok konuşulan Didem Soydan, son olarak yarı çıplak haldeki erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş poz verdi.
Didem Soydan, erkek arkadaşıyla çektirdiği siyah beyaz fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.