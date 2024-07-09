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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu

Hem fiziği hem de güzelliğiyle dikkat çeken ünlü model Didem Soydan yeni tarz gelinlik çekimlerinde yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 1

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyayı salladı. 

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 2

Ünlü modacı Bekir Gökmen'in 2025 yılı gelinlik modelleri için kameralar karşısına geçen Didem Soydan güzelliğiyle baş döndürdü.

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 3

Yaptığı sıradışı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan bu sefer de gelinlik modelleriyle objektifler karşısındaydı.

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Didem Soydan'ın seksi gelinliği olay oldu - Resim: 4

Ünlü modacı Bekir Gökmen'in 2025 yılı gelinlik koleksiyonuyla poz veren Didem Soydan o fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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