Didem Soylu aileye girdi! Plajda buluştular...

Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekanda geçirdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arkadaş grubuyla zaman geçiren çiftten Şahin, yeni aşkını babasıyla da tanıştırdı. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı.



