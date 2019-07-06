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  3. 06 Temmuz 2019 11:31

Didem Soylu aileye girdi! Plajda buluştular...

Manken Didem Soydan ile Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin aşk yaşamaya başladı. Şahin, Soydan'ı babası Selami Şahin'le de tanıştırdı. İki tarafın keyifli dakikaları da kameralara yansıdı.

Didem Soylu aileye girdi! Plajda buluştular...

Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan çift, ilişkilerini bir ileri seviyeye de taşıdı. Lider Şahin, Didem Soydan'ı babası Selami Şahin ile tanıştırdı.

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Didem Soylu aileye girdi! Plajda buluştular...

Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekanda geçirdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arkadaş grubuyla zaman geçiren çiftten Şahin, yeni aşkını babasıyla da tanıştırdı. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

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Didem Soylu aileye girdi! Plajda buluştular...

Öte yandan Didem Soydan ve Lider Şahin'i şarkıcı İrem Derici tanıştırmıştı. Lider Şahin ve İrem Derici de yaklaşık bir sene aşk yaşamışlar hatta bu süreçte Derici ile Selami Şahin birlikte şarkı bile söylemişti.

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