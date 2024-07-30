Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi
Prime Video, Netflix ve Hulu'nun da aralarında bulunduğu platformlarda izleyicilerle buluşan 10 dizi için iptal kararı verildi.
Halo
Paramount+’ta yayınlanan 'Halo' için ikinci sezonun ardından iptal kararı çıktı. Dizinin üçüncü sezonu için yeni bir yayıncı aranacak.
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The Big Door Prize
Apple TV+ da ikinci sezonu birkaç hafta önce tamamlanan 'The Big Door Prize'a üçüncü sezon onayı vermedi.
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Life & Beth
Hulu, Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı Life & Beth dizisini ikinci sezonun ardından iptal etti.
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Clone High
MAX'in yayınladığı animasyon bilim kurgu sitcomu Clone High da ikinci sezonun ardından iptal olanlardan.
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