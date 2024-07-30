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  4. Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi

Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi

Prime Video, Netflix ve Hulu'nun da aralarında bulunduğu platformlarda izleyicilerle buluşan 10 dizi için iptal kararı verildi.

Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi - Resim: 1

Halo

Paramount+’ta yayınlanan 'Halo' için ikinci sezonun ardından iptal kararı çıktı. Dizinin üçüncü sezonu için yeni bir yayıncı aranacak.

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Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi - Resim: 2

The Big Door Prize

Apple TV+ da ikinci sezonu birkaç hafta önce tamamlanan 'The Big Door Prize'a üçüncü sezon onayı vermedi.

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Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi - Resim: 3

Life & Beth

Hulu, Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı Life & Beth dizisini ikinci sezonun ardından iptal etti.

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Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi - Resim: 4

Clone High

MAX'in yayınladığı animasyon bilim kurgu sitcomu Clone High da ikinci sezonun ardından iptal olanlardan.

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