Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu
Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.
Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu.
Önceki akşam gittiği davet çıkışı görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Deniz "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.