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  3. 03 Temmuz 2019 12:54

Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu

Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu. Deniz, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.

Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu

Oyuncu Dilan Çiçek, hızla kilo vermeye başlamış, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkutmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu

Önceki akşam gittiği davet çıkışı görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, zayıflığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu

Deniz "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim" dedi.

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Dilan Çiçek Deniz aşırı kilo kaybıyla ilgili ilk kez konuştu

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