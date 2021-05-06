Dilan Çiçek Deniz'den ''aşk'' itirafı
'Alev Alev'de 'Rüya' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Marie Claire Dergisi'nin mayıs sayısına kapak olan Deniz, yaz tatiliyle ilgili hayalini de açıkladı.
'Yazla ilgili planım yok ama hayalim var. Her şeyin değerini daha çok anladığımız bu dönem bana "Dur" dedi. Biraz durmaya, sevdiklerimle olmaya, onlarla keyifli anılar yaratmaya ihtiyacım var. Nerede olduğum önemli değil. Sevdiklerim, benim evim, güvenli alanım, benim insanlarım...'
ŞEHİRDEN VE KAOSTAN UZAK TATİL
Dilan hayalindeki tatili ise şu sözlerle anlattı: 'Şehirden, zaman mevhumundan, toksik insanlardan, kaostan uzak... Doğanın içinde, güneşin doğuşuna göre hareket ettiğim, anda kalabildiğim, sevdiklerimle beraber olduğum, tanımadığım bir kediyi sevdiğim...
Defalarca okuduğum bir kitabı dönüştüğüm insan olarak tekrar okuduğum, bir yıldız kaysın diye uzun uzun geceleri gökyüzüne baktığım... Gün içinde yorgun düştüğüm zamanlar bir yerde şekerleme yaptığım, bol huzurlu, bol sevgili tatillerin hayalini kuruyorum.'
DİLAN'IN İLİŞKİ FELSEFESİ: KARŞILIKLI SAYGI KARŞILIKSIZ SEVGİ
Dilan Çiçek Deniz 'Bir ilişkinin olmazsa olmazları nelerdir?' sorusuna verdiği cevapta saygı ve empatinin önemini anlatırken karşılık beklemeden duyulması gereken sevgiye dikkat çekiyor. İşte Dilan'ın kadın-erkek ilişkilerindeki olmazsa olmazları: