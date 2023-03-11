Dilan Çiçek Deniz'den aşk sorularına dikkat çeken yanıt
Geçtiğimiz günlerde Mert Yazıcıoğlu ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz kendisine gelen "aşk" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
1 / 5
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Afra Saraçoğlu'ndan yeni ayrılan Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenmişti.
2 / 5
İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti.
3 / 5
Dilan Çiçek Deniz, verdiği bir röportajda aşk iddialarını doğruladı.
4 / 5