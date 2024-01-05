Dilan Çiçek Deniz'den dövme açıklaması
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'le birlikteyken göğsüne sevgilisinin adının baş harflerinden oluşan 'DÇD' dövmesi yaptırmıştı. Ünlü oyuncu şimşek dövmesi hakkında konuştu.
Dilan Çiçek Deniz, önceki gece Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Tatil için gittiği Bali'den dönen ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mutlu yıllar herkese. Benim için yeni yıl güzel başladı. Tatildeydim, anneme söz vermiştim, bir ay beraberdik. Bali'de güzel bir tatil yaptık. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikteyken yaptırdığı şimşek dövmesi hakkında açıklama yaptı.
Dilan Çiçek, "Şu an için sildirmek istediğim bir dövme yok. Kalsın şu an. Hepsini seviyorum. Keyfim yerinde, hikayesini de çok düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunun fotoğrafını Aralık 2022'de paylaşan Thor Saevarsson, “Her dönem: Sonsuza kadar” yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etmişti.