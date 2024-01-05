Dilan Çiçek Deniz'den dövme açıklaması

Mutlu yıllar herkese. Benim için yeni yıl güzel başladı. Tatildeydim, anneme söz vermiştim, bir ay beraberdik. Bali'de güzel bir tatil yaptık. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikteyken yaptırdığı şimşek dövmesi hakkında açıklama yaptı.