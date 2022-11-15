Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı!
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor ile birlikteliğini sonlandırdı.
Evlenecekleri konuşulurken Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrılığı herkesi şaşırttı. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor ile uzun bir dönen aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.
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Üç çocuk babası Thor ile nişanlanan oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşımlarıyla hayranlarını ilişkisi hakkında habersiz bırakmamıştı.
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Ancak çiftten şaşırtıcı bir karar geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrıldı.
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Ayrılık nedeni daha da ilginç. Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor'dan kıskançlık sebebiyle ayrıldığı konuşuluyor.
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