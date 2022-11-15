  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı!

Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor ile birlikteliğini sonlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı! - Resim: 1

Evlenecekleri konuşulurken Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrılığı herkesi şaşırttı. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor ile uzun bir dönen aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

1 / 101
Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı! - Resim: 2

Üç çocuk babası Thor ile nişanlanan oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşımlarıyla hayranlarını ilişkisi hakkında habersiz bırakmamıştı.

2 / 101
Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı! - Resim: 3

Ancak çiftten şaşırtıcı bir karar geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ve Thor ayrıldı.

3 / 101
Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı! - Resim: 4

Ayrılık nedeni daha da ilginç. Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor'dan kıskançlık sebebiyle ayrıldığı konuşuluyor. 

4 / 101