Dilan Çiçek Deniz'in derin yırtmaçlı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni aldı.
Çukur dizisindeki Sena karakteriyle sevilen Dilan Çiçek Deniz, son olarak ise Alev Alev'de başrol oynamıştı.
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Güzel oyuncu, dizilerin yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
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Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle çekilen pozlarını paylaştı.
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