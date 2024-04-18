Dilan Çiçek Deniz'in son pozlarıyla değme mankenlere taş çıkardı

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz "Badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı. Deniz estetikleri hakkında ise 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.