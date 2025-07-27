Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu
İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine 'Dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürdü.
Kaynak: DHA
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, pickup aracıyla emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu.
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Polis Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri Çıtak’a 'Dur' ihtarında bulundu.
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İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.
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Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.
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