  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu

İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine 'Dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürdü.

Kaynak: DHA
Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu - Resim: 1

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, pickup aracıyla emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. 

1 / 9
Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu - Resim: 2

Polis Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri Çıtak’a 'Dur' ihtarında bulundu.

2 / 9
Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu - Resim: 3

İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü. 

3 / 9
Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürdü; havaya ateş açılarak durduruldu - Resim: 4

Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

4 / 9