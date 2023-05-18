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  4. Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor!

Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor!

Yıllar sonra babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen Dilan Çıtak "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" diyerek isyan etti.

Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor! - Resim: 1

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor! - Resim: 2

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu.

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Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor! - Resim: 3

Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.

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Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor! - Resim: 4

Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

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