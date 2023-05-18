Dilan Çıtak isyan etti; Türkiye'yi terk ediyor!
Yıllar sonra babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen Dilan Çıtak "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" diyerek isyan etti.
İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı ve başarılı performansıyla da sahnelerin aranan isimlerinden oldu.
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Ancak genç şarkıcı başarısının babasının gölgesinde kalmasından rahatsız.
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Dilan Çıtak son olarak hakkında yapılan yorumlara isyan etti.
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