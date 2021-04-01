Dilan Çıtak saldırıya uğradı
Ünlü türkücü İbrahim İbrahim Tatlıses'in kızı Nişantaşı'nda saldırıya uğradı. Olay anında Dilan Çıtak sokağa çıkıp polis ekiplerden yardım isterken bir kişi ise ağır yaralandı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hayatının şokunu yaşadı. Dilan Çıtak saldırıdan yara almadan kurtulurken içeride bulunan bir kişi ise başından ağır yaralandı.
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İşte olayın perde arkası ve Dilan Çıtak’ın açıklamaları…
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Olay Nişantaşı’ndaki güzellik merkezinde meydana geldi.
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Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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