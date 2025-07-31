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Dilan Polat Çiçek yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı

Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan Dilan Çiçek Deniz, yaz tatili pozlarıyla herkesin başını döndürdü.

Dilan Polat Çiçek yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı - Resim: 1

2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

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Dilan Polat Çiçek yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı - Resim: 2

Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Dilan Polat Çiçek yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı - Resim: 3

Bu yaz Yunanistan'da tatil yapan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından ise Yunanistan tatili yerine geçen sene çıktığı yaz tatiline dair bikinili fotoğrafları paylaştı.

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Dilan Polat Çiçek yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı - Resim: 4

Bikinisiyle kayalıklarda poz veren Deniz, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.

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