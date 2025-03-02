Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat - Engin Polat çifti boşanıyor. Polat ayrılık kararını sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan E.P., A.P., H.E. ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.
Başta kara para aklama olmak üzere çeşitli suçlar nedeniyle haklarında başlatılan işlemlerle gündemden düşmeyen Dilan Polat ile Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Dilan Polat sosyal medya hesabından eşi Engin Polat'tan boşanacağını duyurdu.