Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan sürpriz karar
Ablası Dilan Polat ve eniştesi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine konulan Sıla Doğu sürpriz bir kararla evleneceğini ilan etti.
Dilan Polat ve ailesi, kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma ve gelirlerini aklama suçlamalarıyla 2023’te tutuklanmıştı.
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Sıla Doğu, bu şirketlerin bazılarında yönetici olarak yer aldığı için gözaltına alınmış ve kısa süreliğine tutuklanmıştı.
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Soruşturma kapsamında ev, iş yeri ve dijital verilere el konulmuştu. Geçtiğimiz aylarda serbest kalan kardeşler kısa süre içerisinde eski paylaşımlarına geri dönmüştü.
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Sıla Doğu, doğum gününde aldığı ve "evet" yanıtını verdiği evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı.
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