Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarının plakaları tartışma yarattı

O PLAKALARI NASIL ALDILAR?

Kamuoyunun da yakından takip ettiği adli süreç devam ederken Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin milyonluk arabalarındaki plakaların aynı harfler ve aynı rakamlarla alınmış olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyu gündeme getiren gazeteci Fatih Altaylı da "Üstelik bu harf gruplarının yaşadığın bölgede veriliyor olması da gerek. Açıkçası çok merak ettim, nasıl olmuş da bu plakaları alabilmişler? Yasal mı? Her isteyene veriliyor mu?" sorusunu sordu.