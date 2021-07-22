Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda mayolu poz
Kendisinden dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bay'la yollarını ayıran Dilara Aksüyek, sosyal medyada paylaşımları ile gündeme geldi.
Son olarak 'Ramo'da rol alan Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (25)'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.
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TATİLE GİTTİ
Ayrılığın ardından tatile çıkan güzel oyuncu, bir haftadır keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
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Aksüyek, son olarak tenis kortuna gitti. Siyah mayosu ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken oyuncu, paylaşımına düştüğü notla da adından söz ettirdi.
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"KALBİNİ TAKİP ET"
33 yaşındaki Dilara Aksüyek, "Kalbini takip et, iç sesini dinle, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırak" ifadelerini kullandı.
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