Dilber Ay’ın mirası kriz çıkardı ! Mezarı açılacak
Geçtiğimiz 29 Nisan'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın çocukları ve eşi miras yüzünden birbirine girdi.
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Dilber Ay, geçtiğimiz 29 Nisan'da hayatını kaybetti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi. Nüfusta annesinin üzerinde kayıtlı olmadığını ve mirastan yararlanmak istediğini söyleyen Ay'ın kızı, annesinin mezarını açtırmaya karar verdi.
DİLBER AY'IN MEZARINI AÇTIRACAK 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın kızı Filiz, nüfusta annelerinin üzerine kayıtlı olmadığını söyleyerek mirastan yararlanmak istedi. Filiz, Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın mirastan kendilerine pay vermediklerini belirterek annesinin mezarını açtıracağını söyledi. Sinirlerine hakim olmayan Filiz, canlı yayında bağırarak küfür etmeye başladı. Filiz'i ise sunucular sakinleştirmeye çalıştı.
KIZI FİLİZ: "NÜFUSTA ANNEMİN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİLİZ" İbrahim Bey 'ben oraları kendi emeğimle aldım' demiş, hangi emek? Hangi gün benim anneme yardım etmiş. Şimdi çıkıp diyor ki, bunlar miras peşine düşüyor. Kendi değil miydi televizyonlara çıkıp 'mezarını yaptıramadım' diye ağlayan?