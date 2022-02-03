Dilberay filmi için görkemli gala! Kırmızı halıda ünlüler geçidi
2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan, Ketche’nin yönettiği, Büşra Pekin’in başrolde olduğu “DİLBERAY” filminin İstanbul galası yapıldı.
Güçlü sesi, yaşadığı onca acıya rağmen sürekli gülümseyen yüzüyle ölümünden sonra da yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygıyla andığı usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay artık türküleriyle birlikte sinemadan da kadının gücünü haykırmaya devam edecek.
Yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden “DİLBERAY”ın İstanbul galası Cinemaximum Kanyon’da düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.
Ünlülerin akın ettiği galada, kırmızı halıda bir araya gelen “DİLBERAY” filmi ekibi, üstlendikleri büyük sorumlukla hayata geçirdikleri filmin artık izleyicilere emanet olduğunu söyledi.
Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Şahin Irmak, Arda Kural, Osman Tan Erkır, Murat Cimcir, Selin Ciğerci, Çiğdem Batur gibi değerli isimler de Dilber Ay’ın hayatına tanıklık etmek için galadaydı.