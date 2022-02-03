Dilberay filmi için görkemli gala! Kırmızı halıda ünlüler geçidi

Güçlü sesi, yaşadığı onca acıya rağmen sürekli gülümseyen yüzüyle ölümünden sonra da yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygıyla andığı usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay artık türküleriyle birlikte sinemadan da kadının gücünü haykırmaya devam edecek.