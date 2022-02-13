Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor
Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren başarılı oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu, başarılı oyuncu Büşra Pekin’di…
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Tüm samimiyeti ile soruları yanıtlayan Pekin, alışkanlıklarından da bahsetti.
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İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusu üzerine Büşra Pekin, herkesi şaşırtan bir cevap verdi.
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Pekin, “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama.
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