Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti!
Ekranların da reytinglerin de adeta tozunu attıran, pavyon danslarından derin repliklerine kadar her detayıyla fenomen olan İnci Taneleri'nde yolun sonuna gelindi. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi, Azem ve Dilber’in hikayesine noktayı koyuyor. Yılmaz Erdoğan ve ekibi, 51. bölüm için son kez "paydos" dedi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Kanal D'nin 3 sezondur ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, 51. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı dizinin final çekimleri tamamlandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Başta 2. sezonda bitmesi planlanan ancak yoğun istek üzerine uzatılan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.
Türk televizyon tarihine "Dilber dansı" ve "Azem replikleri" ile damga vuran İnci Taneleri, 3 yıllık ekran serüvenini tamamlıyor.
