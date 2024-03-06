Dilber'in çekildiği pavyona turistik turlar başladı
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve Hazar Ergüçlü ile birlikte başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Ergüçlü'nün hayat verdiği pavyon şarkıcısı Dilber'in dansları her bölüme damgasını vururken dizinin ardından Dilber'in çekildiği pavyona turistik turların başladığı ortaya çıktı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin rol aldığı İnci Taneleri dizisinin her bölümü ayrı izlenme rekorları kırarken ilginç bir olay da yaşandığı ortaya çıktı.
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Dizide pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dizinin her yeni bölümündeki yeni dans performansı gündemdeki yerini korurken İnci Taneleri dizisi turistik bir akımı da beraberinde getirdi.
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Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı tarihlerde internette "dilber kıyafeti" adı altında Hazar Ergüçlü'nün giydiği kıyafetler satılmış, gece kulüpleri ve eğlence mekanları Dilber kıyafetiyle pişti olan genç kadınlarla dolmuştu. Ancak bu sefer daha da ilginç bir olay yaşandı.
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