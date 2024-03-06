Dilber'in çekildiği pavyona turistik turlar başladı

Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı tarihlerde internette "dilber kıyafeti" adı altında Hazar Ergüçlü'nün giydiği kıyafetler satılmış, gece kulüpleri ve eğlence mekanları Dilber kıyafetiyle pişti olan genç kadınlarla dolmuştu. Ancak bu sefer daha da ilginç bir olay yaşandı.