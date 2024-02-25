Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası
Pavyon sahneleriyle ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisinde, Ramazan ayı boyunca dans sahnelerine yer verilmeyeceği belirtiliyor.
Pavyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken İnci Taneleri dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor.
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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı dizi henüz yayınlamadan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü.
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Her hafta dizinin özellikle dans sahnesi ve şarkı sözleri merakla bekleniyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise Dilber'in pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.
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