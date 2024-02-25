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  4. Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası

Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası

Pavyon sahneleriyle ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri dizisinde, Ramazan ayı boyunca dans sahnelerine yer verilmeyeceği belirtiliyor.

Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası - Resim: 1

Pavyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken İnci Taneleri dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor. 

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Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası - Resim: 2

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı dizi henüz yayınlamadan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü. 

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Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası - Resim: 3

Her hafta dizinin özellikle dans sahnesi ve şarkı sözleri merakla bekleniyor. 

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Dilber'in pavyon sahnelerine ''Ramazan'' arası - Resim: 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise Dilber'in pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.

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