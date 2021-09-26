Diletta Leotta iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor

Bir dönem, taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratına maruz kalarak adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türk magazinin de gündemini meşgul eden Leotta'nın pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.