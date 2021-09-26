Diletta Leotta iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
Bir dönem, taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratına maruz kalarak adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bir dönem, taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratına maruz kalarak adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türk magazinin de gündemini meşgul eden Leotta'nın pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.
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Napoli taraftarlarının ''Göğüslerini aç'' tezahüratıyla geniş kitlelerce tanınan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, son dönemlerde Can Yaman ile yaşadığı beraberlikle Türkiye'nin de tanıdığı bir isim haline geldi.
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Güzel spiker Diletta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adeta nefes kesiyor.
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KUSURSUZ FİZİĞİYLE BEĞENİ TOPLUYOR
Diletta Leotta, 2 bin Napoli taraftarının 'Göğüslerini aç' tezahüratı sonrası dünya basınında önemli bir yer bulmuştu.
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