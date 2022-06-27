Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda çiftinin düğününe damga vuran görüntüler
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, İstanbul'da düzenenlenen törenle Kiveli Marda ile dünya evine girdi.
Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda çifti İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
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Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, Teknik Direktör Jorge Jesus, Futbol A Takımı teknik ve idari kadrosu ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
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