Dimitris Pelkas ile Kiveli Marda çiftinin düğününe damga vuran görüntüler

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, Teknik Direktör Jorge Jesus, Futbol A Takımı teknik ve idari kadrosu ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.