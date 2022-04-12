Dine yönelen Meriç Erkan'ın iki kadınla zor anları: Ben bayanlarla bir araya gelmiyorum...
Bir dönemin şovmen ismi Meriç Erkan, uzun bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra bambaşka biri olarak gündeme gelmişti. Söylemezsem Olmaz programına katılan Meriç Erkan değişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir dönemin şovmen ismi Meriç Erkan dine dönüp ismini de Mahmut yapmıştı. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'a yeni haliyle çıkan Meriç Mahmut Erkan, 2 kadının arasında kalınca hayli zor anlar yaşadı. Program boyunca gözlerini kaçıran Meriç Erkan, Bircan Bali ve Seren Serengil'e 'ben kadınlarla bir araya gelmiyorum' deyiverdi. O anlarda iki ismin yüz ifadeleri değişti.
Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve sonrasında dine yönelen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Mahmut (Meriç) Erkan, sunuculara bakmamak için çok çabaladı. Sürekli başını öne eğerek konuşan Meriç Erkan, ne Seren Serengil ile ne de Bircan Bali ile göz göze gelmemeye dikkat etti. Meriç Erkan, 'ben bayanlarla bir araya gelmiyorum' deyince Bircan Bali'nin bir kaşı havaya kalktı, Seren Serengil de baka kaldı. Ekrana sarık ve cübbeyle çıkan Meriç Erkan, yayının başında eski hallerinin VTR'si izletilince de zor anlar yaşadı. İşte Söylemezsem Olmaz'daki o ilginç anlar:
Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan Meriç Erkan, Esra Erol'un izdivaç programına da çıkmıştı. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan ve bir dönem modellik de yapan Meriç Erkan, izdivaç programından ayrıldıktan sonra bir süre sesi soluğu çıkmadı. Yeniden ortaya çıktığında ise bambaşka biri olmuştu. Dine yönelen Meriç Erkan adını da Mahmut olarak değiştirmiş, sarık, şalvar ve cübbe giymeye başlamıştı.
Göz göze gelmemek için... : Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına katılan Meriç Erkan, karşısında 2 kadın sunucu olunca hayli farklı davrandı. Program boyunca gözlerini Seren Serengil ve Bircan Bali'den kaçıran Meriç Erkan, kendisine yöneltilen dini değişim sorularını yanıtladı. Bircan Bali , Meriç Erkan'ın bu değişimini 'radikal' olarak tanımlayınca onun tepkisini aldı.