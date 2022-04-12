Dine yönelen Meriç Erkan'ın iki kadınla zor anları: Ben bayanlarla bir araya gelmiyorum...

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve sonrasında dine yönelen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Mahmut (Meriç) Erkan, sunuculara bakmamak için çok çabaladı. Sürekli başını öne eğerek konuşan Meriç Erkan, ne Seren Serengil ile ne de Bircan Bali ile göz göze gelmemeye dikkat etti. Meriç Erkan, 'ben bayanlarla bir araya gelmiyorum' deyince Bircan Bali'nin bir kaşı havaya kalktı, Seren Serengil de baka kaldı. Ekrana sarık ve cübbeyle çıkan Meriç Erkan, yayının başında eski hallerinin VTR'si izletilince de zor anlar yaşadı. İşte Söylemezsem Olmaz'daki o ilginç anlar: