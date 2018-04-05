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  3. 05 Nisan 2018 11:35

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un 113. bölüm 2. fragmanı, izleyenleri iyice heyecanlandırdı.

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk ve Cemal Hünal’ın paylaştığı dizide Ertuğrul’un “Devletimize dişlerini geçirmiş yılanın kafasını koparma vakti gelmiştir…” sözleri olay oldu.

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Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Ancak bu detay izleyiciyi sinirlendirdi. Böylelikle Saadettin’in ölmediğini anlayan izleyiciler, bu duruma biraz da olsa hiddetlenince, Diriliş Ertuğrul'a tepkiler yükseldi. Geçtiğimiz hafta Aslıhan’ın üç kere bıçakladığı Saadettin’in ölmemesi, herkesi kızdırırken izleyenlerin yeni bölümden tek beklentisi Saadettin’in ölmesi…

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Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

İzleyenler konuyla ilgili; “O kadar bıçaklanmış yine ölmedi!”, “Saadettin bu hafta ölür artık!”, “Bence Saadettin’i Günalp öldürecek!”, “Saadettin 11 bölümdür ölmedi!”, “Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim!” gibi yorumlar yaptılar.

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Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Neler olacağını Saadettin’in akıbetinin ne olduğunu bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde hep birlikte göreceğiz…

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