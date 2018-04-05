Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

İzleyenler konuyla ilgili; “O kadar bıçaklanmış yine ölmedi!”, “Saadettin bu hafta ölür artık!”, “Bence Saadettin’i Günalp öldürecek!”, “Saadettin 11 bölümdür ölmedi!”, “Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim!” gibi yorumlar yaptılar.