Bursa'da Diriliş Ertuğrul izdihamı ! Oyuncuları polis kurtardı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ekibinin Bursa gezisinde izdiham çıktı.
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları damga vurdu. Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca izdiham yaşandı, sanatçılar ve belediye başkanları zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı.
ZOR ANLAR YAŞADILAR
Vatandaşlar ünlü oyuncuların elini sıkmak, fotoğraf çektirmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. İzdiham esnasında zor anlar yaşandı.Polisler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncuları izdihamdan zor kurtardı.
"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER"
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Aliyar karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan Cem Uçar, Bursalı vatandaşların yoğun ilgisinin görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından "Binlerce yüce gönüllü Bursalıya gönülden teşekkürler..." notuyla paylaştı.