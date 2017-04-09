Bursa'da Diriliş Ertuğrul izdihamı ! Oyuncuları polis kurtardı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 691'inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları damga vurdu. Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü'ne katılınca izdiham yaşandı, sanatçılar ve belediye başkanları zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı.

