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  3. 15 Ekim 2018 15:00

Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken dizinin kadrosuna Kimya Gökçe Aytaç'ın ardından İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız da da

Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken dizinin kadrosuna Kimya Gökçe Aytaç'ın ardından İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız da dahil oldu.

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Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

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Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

ESER KARABİL KİMDİR? 180 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.

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Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

ENİS YILDIZ KİMDİR?: 1972 Almanya doğumlu Enis Yıldız, 2 sezondur ekranlarda yer almıyordu. Poyraz Karayel'de Avukat Necdet rolüyle ve Medcezir'de Mithat Civanoğlu rolleriyle tanınıyor. En son Show TV'de Cesur Yürek dizisinde rol almıştı.

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