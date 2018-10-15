Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba oyuncu daha katıldı

ESER KARABİL KİMDİR? 180 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.