Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti
Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ardından 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul dizisine veda edecek.
Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor.
Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası'na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.