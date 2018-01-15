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  3. 15 Ocak 2018 10:55

Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 102. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ardından 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul dizisine veda edecek.

Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti

Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor.

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Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti

Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası'na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.

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Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti

Gelecek bölümde ise Ares ve Bahadır Bey birlikte olup Ertuğrul'u öldürmek için plan kurarlar.

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Diriliş Ertuğrul'da 102 bölümde veda vakti

Mancınık işinin bozulmasıyla Ertuğrul Bey yeni bir plan hazırlar. Ares ise Titan'ın başarısı kutlamak için çok iyi bir tören hazırlar. Mancınık işini çözen Ares'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Obada ise şehitlerin yası tutulur.

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