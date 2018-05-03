Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık ! Ölüm sahnesi olay oldu...

Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim. Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk Abi'm , Burçin, Yaman’ım , Nurettin Abi , Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan..