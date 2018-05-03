Diriliş Ertuğrul'da sürpriz ayrılık ! Ölüm sahnesi olay oldu...
Diriliş Ertuğrul dizisine veda eden Esra Bilgiç yaptığı açıklamayla dizi setine veda etti.
İşte o veda mesajı: "Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik...
Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim. Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk Abi'm , Burçin, Yaman’ım , Nurettin Abi , Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan..
yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer Abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer... Canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Buse'm Feride'm ve Sevtap Abla...
Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda... Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih... Canım Reji Gülen'im ve Tolga... Beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin. Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet...