Disney Plus'ın yeni yerli dizisi 'Arayış'tan ilk fragman geldi
Disney Plus Türkiye, yönetmenliğini Emin Alper'in üstlendiği Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Ebeveyn Kontrolü Önerilir" uyarılı Arayış dizisinden resmi fragmanı yayınladı.
Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan Disney+’ın yeni orijinal dizisi ‘Arayış’ın fragmanı yayınlandı.
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Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor.
Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.
Dizinin konusu şöyle:
Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.