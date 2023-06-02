  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar

Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar

Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Özdemir, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar - Resim: 1

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi 14. bölümüyle sezon finali yaptı. 

1 / 92
Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar - Resim: 2

Dizinin araya girmesinin ardından Demet Özdemir tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

2 / 92
Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar - Resim: 3

BİKİNİYLE POZ VERDİ

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi. Kız arkadaşıyla tatil yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyon hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.


3 / 92
Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar - Resim: 4

İşte o pozlar...

4 / 92