Dizi bitti, tatil sezonunu açtı: Demet Özdemir'den bikinili pozlar
Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Özdemir, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi 14. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Dizinin araya girmesinin ardından Demet Özdemir tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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BİKİNİYLE POZ VERDİ
Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi. Kız arkadaşıyla tatil yapan Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyon hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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İşte o pozlar...
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