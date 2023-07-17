Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal aşka geldi

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Bu yıl Urla'dan ev almalarına rağmen Çeşme’den kopamayan ikili, geçtiğimiz gün Çiftlikköy’de bir beach'te görüntülendi.