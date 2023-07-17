Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal aşka geldi
Her sene Çeşme'de tatil yapan Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, tatilde görüntülendi.
Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Bu yıl Urla'dan ev almalarına rağmen Çeşme’den kopamayan ikili, geçtiğimiz gün Çiftlikköy’de bir beach'te görüntülendi.
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Sıcağa dayanmamayan ikiliden Kerimcan Kamal'ın suya tişörtle girmesi dikkat çekti. Çift, denizde romantik anlar sergiledi.
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Yüzdükten sonra arkadaşlarıyla sohbet eden çift, daha sonra Rutkay’ın suyun içinde eşine arkadan sarılmasıyla aşk dolu bir görüntüye imza attı.
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Aynı mekanda bulunan Alper Kul da bir süre yüzüp şezlonga gittikten sonra 'Güldür Güldür Show' programındaki rol arkadaşı Doğa Rutkay'ıın arkadaşlarıyla sohbetine katıldı.
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