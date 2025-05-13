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  4. Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı

Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı

Ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğal haliyle kameralara yakalanan 69 yaşındaki şarkıcının maske taktığı görüldü.

Kaynak: İHA
Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı - Resim: 1

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı - Resim: 2

Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti. 

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Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı - Resim: 3

Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı.

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Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı - Resim: 4

Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer’in Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.

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