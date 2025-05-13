Doğal haliyle sobelendi! Ünlü şarkıcı Nilüfer'i gören tanıyamadı
Ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğal haliyle kameralara yakalanan 69 yaşındaki şarkıcının maske taktığı görüldü.
Kaynak: İHA
Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ünlü sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti.
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Maskeyle olduğu görülen Nilüfer pandemi döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı.
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Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer’in Kurban Bayramı’nda Bodrum’da sahne alacağı öğrenildi.
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