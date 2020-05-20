Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin akıbeti belli oldu
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 12. bölümüyle sezon finali yapacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir koronavirüs sebebiyle çekimlere birçok dizi gibi ara verdi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşmak için dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol Instagram canlı yayın açtı, Doğduğun Ev Kaderindir hakkında bilgiler verdi.
Ekranlarda olmayı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almayı çok sevdiklerini dile getiren iki başarılı oyuncunun dizisinde final artık kesinleşti. Haziran ayında ekranlara gelecek olan 12. bölümüyle sezon finali yapacak.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Haziran ayında sezon finali yapmasının ardından Ağustos ayında yeniden başlayacak ve Eylül'de 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak.