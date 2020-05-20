Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin akıbeti belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir koronavirüs sebebiyle çekimlere birçok dizi gibi ara verdi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşmak için dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol Instagram canlı yayın açtı, Doğduğun Ev Kaderindir hakkında bilgiler verdi.



