Doğduğun Ev Kaderindir yayın akışında neden yok ?
Bu akşam Tv8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın saatinde Survivor özel konseyinin ekranlara gelmesiyle beraber "Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yok mu, neden yok?" soruları gündeme taşındı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam yeni bölümüyle 21.15'te ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü yerine Survivor 2021 Özel Konsey yayınlanacak. Dün akşam gerçekleşen eleme sonrası Survivor'da adalar birleşecek ve takımlar değişecek
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ''Özel konsey olacak, yeni takımlar açıklanacak. Bununla ilgili bilgiyi de yayın biter bitmez Instagram'da konuşacağız. Survivor Ekstra'nın da konusu yeni takımlar olacak.'' dedi.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ FİNAL İDDİASI
İddiaya göre Bu hafta 5 Mayıs Çarşamba akşamı 41. bölümü yayınlanacak olan dizinin 2 hafta sonra final bölümü ekrana gelecek. Demet Özdemir, dizinin hemen ardından Aşk Taktikleri isimli romantik komedi filminde Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçecek.