Doğduğun Ev Kaderindir yayın akışında neden yok ?

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ''Özel konsey olacak, yeni takımlar açıklanacak. Bununla ilgili bilgiyi de yayın biter bitmez Instagram'da konuşacağız. Survivor Ekstra'nın da konusu yeni takımlar olacak.'' dedi.