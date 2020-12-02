Doğum günü için bütün kuralları çiğnedi

Ora'nın karantina kurallarını ihlal ettiği için 10 bin sterlin para cezası ödemek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Ancak Ora'yı sorumsuzlukla suçlayanlardan bazıları 10 bin sterlin cezanın az kalacağını, şarkıcının hapis cezası alması gerektiğini savundu. Ora ve arkadaşları için "Ünlü ve zengin olduklarından kuralların onlar için geçerli olmadığını mı düşünüyorlar" şeklinde eleştiriler yapıldı.