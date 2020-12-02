Doğum günü için bütün kuralları çiğnedi
Doğum gününü kutlarken karantina kurallarını ihlal eden ve bu nedenle de tepki çeken İngiliz şarkıcı Rita Ora, pişman olduğunu söyleyerek özür diledi. Ora'ya tepki gösterenler, para cezası alması söz konusu olan şarkıcı için "Hapis cezası da almalı" şeklinde yorumlar yaptı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, cumartesi günü 30'uncu yaşını Londra'nın batısındaki Notting Hill bölgesinde meşhur bir restoranda kutladı. Partiye 30 arkadaşını davet eden Ora, o gece İngiltere'de corona virüsü önlemek için uygulanan kuralları da çiğnedi.
Ora'nın düzenlediği partiye aralarında ünlü model Cara Delevingne ve ablası Poppy'nin de bulunduğu 30 kişi katıldı. Hemen hemen hepsi o gece çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hem partiyi düzenlenen Rita Ora'nın hem de konukların bu paylaşımları da tepki uyandırdı. Üstelik partinin düzenlendiği restoran da para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Tüm konuklar parti mekanına, ana kapıdan değil dikkat çekmemek için arka kapıdan girdi. Hepsinin de içeriye girerken maske taktığı görüldü. Rita Ora'nın doğum günü partisi düzenlediği mekanda parti devam ederken yapılan ihbar üzerine saat 21.00 gibi polis mekana gitti. Fakat çalışanlar polisin içeri girmesine izin vermedi. Polisin mekandn ayrılmasından sonra konukların birer birer kapıya çağırdıkları araçlarına binerek oradan ayrıldığı öne sürüldü.
Ora'nın karantina kurallarını ihlal ettiği için 10 bin sterlin para cezası ödemek zorunda kalabileceği konuşuluyor. Ancak Ora'yı sorumsuzlukla suçlayanlardan bazıları 10 bin sterlin cezanın az kalacağını, şarkıcının hapis cezası alması gerektiğini savundu. Ora ve arkadaşları için "Ünlü ve zengin olduklarından kuralların onlar için geçerli olmadığını mı düşünüyorlar" şeklinde eleştiriler yapıldı.