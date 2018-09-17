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  3. 17 Eylül 2018 14:09

Doğum kilolarından eser kalmadı !

Geçtiğimiz temmuz ayında ikinci kızı Delilah'ı dünyaya getiren İngiliz oyuncu Helen Flanagan, İbiza'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Doğum kilolarından eser kalmadı !

Rol aldığı 'Coronation Street' adlı yapımla tanınan Helen Flanagan, geçtiğimiz gün İbiza'da pembe bikiniyle objektiflere takıldı.

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Doğum kilolarından eser kalmadı !

Doğumdan iki aydan az bir süre geçmesine karşın fazla kilolarından kurtulmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, formda görüntüsüyle dikkati çekti.

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Doğum kilolarından eser kalmadı !

Omzunda taşıdığı minik Delilah ile okyanusun serin sularında eğlenen güzel oyuncunun, diğer yanında 3 yaşındaki kızı Matilda vardı.

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Doğum kilolarından eser kalmadı !

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