Doğum kilolarından eser kalmadı !
Geçtiğimiz temmuz ayında ikinci kızı Delilah'ı dünyaya getiren İngiliz oyuncu Helen Flanagan, İbiza'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Rol aldığı 'Coronation Street' adlı yapımla tanınan Helen Flanagan, geçtiğimiz gün İbiza'da pembe bikiniyle objektiflere takıldı.
Doğumdan iki aydan az bir süre geçmesine karşın fazla kilolarından kurtulmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, formda görüntüsüyle dikkati çekti.
Omzunda taşıdığı minik Delilah ile okyanusun serin sularında eğlenen güzel oyuncunun, diğer yanında 3 yaşındaki kızı Matilda vardı.