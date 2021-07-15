Doğuma gün sayan Halsey'den olay yaratan poz!
Alev Aydın'la mutlu beraberliği olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, doğumuna günler kala çırılçıplak poz verdi.
Çıplak vücudunu maviye boyayarak kamera karşısına geçen Halsey'in karelerine yorum ve beğeni yağdı.
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İşte o kare...
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Birbirinden renkli karelerini yayınlayan Halsey, çekimdeki herkese teşekkür etti. Karnı burnunda olan şarkıcı, kısa süre sonra çocuğunu kucağına alacak.
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Öte yandan ocak ayında Türk sevgilisi Alev Aydın ile çocuk beklediklerini duyuran başarılı müzisyen, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.
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