Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak
Ekranların sevilen yüzü Aslı Bekiroğlu, basit bir miyom ameliyatı diye girdiği hastanede hayatının kabusunu yaşadı. Yanlışlıkla bağırsağı kesilen ve "rektovajinal fistül" teşhisiyle 6 kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu, yaşadığı korkunç süreci anlatırken "Muhsin" adını verdiği stoma torbasıyla 2 yıl yaşayan Bekiroğlu, 7'nci kez ameliyat olacağını duyurdu.
Son iki yıldır setlerden çok hastane odalarında vakit geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı tıbbi talihsizliklerin ardından yeniden operasyona alınıyor.
Rahmindeki miyomun alınması için girdiği ilk ameliyatta bağırsağının kesilmesiyle başlayan komplikasyonlar zinciri, genç yıldızı adeta hayattan kopardı.
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaşadığı acıları gözyaşları içinde anlatan Bekiroğlu, son iki yılda vücudunun büyük bir yıkıma uğradığını ve iki kez hayati tehlike atlattığını açıklamıştı.
Yanlış müdahale sonrası gelişen enfeksiyonlar ve doku hasarları nedeniyle daha önce 6 kez bıçak altına yatan oyuncu, kalıcı bir iyileşme için bugün bir kez daha cerrahların karşısında.
