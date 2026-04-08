  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak

Ekranların sevilen yüzü Aslı Bekiroğlu, basit bir miyom ameliyatı diye girdiği hastanede hayatının kabusunu yaşadı. Yanlışlıkla bağırsağı kesilen ve "rektovajinal fistül" teşhisiyle 6 kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu, yaşadığı korkunç süreci anlatırken "Muhsin" adını verdiği stoma torbasıyla 2 yıl yaşayan Bekiroğlu, 7'nci kez ameliyat olacağını duyurdu.

Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak - Resim: 1

Son iki yıldır setlerden çok hastane odalarında vakit geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı tıbbi talihsizliklerin ardından yeniden operasyona alınıyor. 

1 / 13
Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak - Resim: 2

Rahmindeki miyomun alınması için girdiği ilk ameliyatta bağırsağının kesilmesiyle başlayan komplikasyonlar zinciri, genç yıldızı adeta hayattan kopardı.

2 / 13
Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak - Resim: 3

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaşadığı acıları gözyaşları içinde anlatan Bekiroğlu, son iki yılda vücudunun büyük bir yıkıma uğradığını ve iki kez hayati tehlike atlattığını açıklamıştı. 

3 / 13
Doktor hatası yüzüden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat olacak - Resim: 4

Yanlış müdahale sonrası gelişen enfeksiyonlar ve doku hasarları nedeniyle daha önce 6 kez bıçak altına yatan oyuncu, kalıcı bir iyileşme için bugün bir kez daha cerrahların karşısında.

4 / 13