Dubai'de aşk tazeleyen Ebru Şallı'nın çöl pozları nefes kesti

Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, sürpriz bir şekilde Dubai tatiline çıkmıştı.