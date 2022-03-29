Dubai'de aşk tazeleyen Ebru Şallı'nın çöl pozları nefes kesti
İş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilen Ebru Şallı, Dubai tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor.
Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, sürpriz bir şekilde Dubai tatiline çıkmıştı.
1 / 29
İkili şimdilerde aşk tazeliyor. Son olarak Ebru Şallı'dan Dubai pozları geldi. Çölde çekildiği kareler nefes kesti.
2 / 29
Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde Dubai'de aşk tazeliyor.
3 / 29
Eşi Uğur Akkuş ile özel bir uçakta yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı "Nereye uçuyoruz acaba" demişti.
4 / 29