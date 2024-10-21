Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı
Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında sahnede dudak dudağa öpüştükleri parti görüntüleri nedeniyle "hayasızca hareket" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra "nerede kaldık" demiş ve eski şatafatlı hayatına hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
Dilan Polat geçen hafta ailesi ve yakın arkadaşları ile verdiği partide gece boyunca sahnede dans edip şarkılar söylemişti. Ancak Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlerin sahnede sınırıları aşan şovu ortalığı birbirine kattı. Abla kardeş sahnede dudak dudağa öpüşürken, o anlara dair görüntüler partiye katılan dostları tarafından sosyal medyaya servis edildi.
Ancak bu skandal görüntüler Polat ailesinin başına yasal bir dert açtı. Ablası ile eğlence mekanındaki görüntüleri sosyal medyada tepki alırken, Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.