Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı

Dilan Polat geçen hafta ailesi ve yakın arkadaşları ile verdiği partide gece boyunca sahnede dans edip şarkılar söylemişti. Ancak Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlerin sahnede sınırıları aşan şovu ortalığı birbirine kattı. Abla kardeş sahnede dudak dudağa öpüşürken, o anlara dair görüntüler partiye katılan dostları tarafından sosyal medyaya servis edildi.