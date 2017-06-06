  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Haziran 2017 09:25

Düğün tarihini açıkladı

Düğün tarihini açıkladı

Boşanma nedeni olarak "Eski eşimle tarzlarımız uymuyordu" diyen Mustafa Ceceli sevgilisi Selin İmer'i yere göğe sığdıramadı. 
 

1/ 9
Düğün tarihini açıkladı

Mustafa Ceceli Günaydın'a verdiği röportajda boşanma nedenlerini, sevgilisi Selin İmer ile ilgili düşüncelerini anlattı. Eski eşi için "tarzlarımız uymuyordu o yüzden ayrıldık" diyen Ceceli, sevgilisi ile yaşama aynı pencereden bakabildiklerini söyledi.


 

2/ 9
Düğün tarihini açıkladı

Mustafa Ceceli, eşiyle son 2 yıldır anlaşamadıklarını, hiçbir davete birlikte gitmediklerini, beraber fotoğraf bile paylaşmadıklarını söyledi. Alyanslarını bile takmadıklarını belirten Ceceli, boşanma aşamasındayken Selin ile arkadaş olmaya başladık diye itirafta bulundu.


 

3/ 9
Düğün tarihini açıkladı

Bayramdan sonra nikah yapacaklarını söyleyen ünlü şarkıcıya "Sizi etkileyen ne oldu" diye sorulunda "Selin'le hayata aynı pencereden bakmamız bizi bu karar üzerinde buluşturdu" dedi.


 

4/ 9