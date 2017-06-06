Düğün tarihini açıkladı
Boşanma nedeni olarak "Eski eşimle tarzlarımız uymuyordu" diyen Mustafa Ceceli sevgilisi Selin İmer'i yere göğe sığdıramadı.
Mustafa Ceceli Günaydın'a verdiği röportajda boşanma nedenlerini, sevgilisi Selin İmer ile ilgili düşüncelerini anlattı. Eski eşi için "tarzlarımız uymuyordu o yüzden ayrıldık" diyen Ceceli, sevgilisi ile yaşama aynı pencereden bakabildiklerini söyledi.
Mustafa Ceceli, eşiyle son 2 yıldır anlaşamadıklarını, hiçbir davete birlikte gitmediklerini, beraber fotoğraf bile paylaşmadıklarını söyledi. Alyanslarını bile takmadıklarını belirten Ceceli, boşanma aşamasındayken Selin ile arkadaş olmaya başladık diye itirafta bulundu.