Düğün tarihleri belli oldu: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ne zaman evleniyor?

AĞUSTOS AYINDA EVLENECEKLER



Takvim'de yer alan habere göre, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları belli oldu. İkilinin 13/14 ya da 20/21 Ağustos tarihlerinde iki gün iki gece sürecek eğlenceli bir düğün yapmayı planlıyor.