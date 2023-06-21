Düğünde çöp poşetiyle dolar dağıtan Dilan Polat bu sefer öyle bir şey yaptı ki...
Güzellik merkezi sahibi Dilan Polat şube açılışı için gittiği Dubai'de saçlarını topuz yaptırıp etrafını 100 dolarla kaplattı...
Her paylaşımıyla olay olan Dilan Polat bu defa şube açılışı için gittiği Dubai'den çektiği bir video ile gündem oldu.
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Lüks yaşantılarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ile Engin Polat çifti son olarak katıldıkları düğünde çöp poşetiyle getirdikleri paralarla gelin ve damadı paraya boğmuştu.
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Harcamaları ve abartılı yaşam tarzıyla çok konuşulan Polat, bu sefer de saçına dolar taktırdığı bir saç modeli yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.
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