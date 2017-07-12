Dünya Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkını konuşuyor
Türkiye büyük bir kabustan döndüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümündeki anma törenlerinde şehitlerine ağlarken, FETÖ'nün terörist yüzünü görmeyen dünya basınının gündeminde bir başka Türkiye var.
Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anıyor. Ancak hem 15 Temmuz'da hem de 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte Türkiye'ye sırtını dönen dünya medyası bu hain darbe girişimini konuşacağına bir başka Türkiye gündemine odaklandı.
Başta İngiliz Daily Mail gazetesi olmak üzere birçok yayın organı çiftin Bodrum'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Lima'nın bundan iki ay önce beyzbol oyuncusu Julian Edelman ile yaşadığı ilişkiyi hatırlatan gazete, ünlü modelin 29 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından yeni ilişkisinin ortaya çıktığını ifade etti.