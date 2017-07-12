Dünya Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkını konuşuyor

Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerini anıyor. Ancak hem 15 Temmuz'da hem de 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte Türkiye'ye sırtını dönen dünya medyası bu hain darbe girişimini konuşacağına bir başka Türkiye gündemine odaklandı.