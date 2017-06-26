Dünya bu Türk kızını konuşuyor !
Çocukluğunda kilosu ile alay konusu olan Türk top model Jülide Meryem Ürküt'ü şimdi dünya konuşuyor.
Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımızda: “Neden bir Türk top model, uluslararası başarı yakalayamıyor” sorusu... Neyse ki son beş ayda bu sorun tarih oldu: Gurbet ellerde yetişen Türk ailelerin kızları ardı ardına patlama yaptı. Önce İngiltere’den çıkma ‘büyük beden’ model Ceyda Sezer’le tanıştık, iki haft önce de Ibiza’da Ferrari parçalayıp jetle polisten kaçan asi manken Avusturya doğumlu Elif Aksu ile... Bu listeye yeni bir isim daha eklendi: Jülide Meryem Ürküt. 19 yaşındaki güzel, podyumdaki adıyla ‘Juli Mery’ uluslararası markaların yeni gözdesi.
‘Juli Mery’ ismini kullanıyor.Ama nete getirelim; Jülide kökenini saklamıyor: “Babam Türk, annem Alman. Adıma aldığım web sitem hack’lenmişti, yeni bir isimle hesap açmak zorunda kaldım. İsmimin kısaltması olarak bu lakabı buldum. Mecburiyetten...”
Düsseldorf’ta yaşamasına rağmen, çocukluğu Türkiye’ye gelip gitmekle geçmiş. Mankenliğe başlama hikâyesine gelince... Derinde bir yerde ‘siz görürsünüz’ tarzı bir yaklaşım var. Bild gazetesine verdiği röportaja bakalım: “Okuldayken bundan 10 kilo daha fazlaydım; alay ediyorlardı benimle. Spora başladım, kilo verdim. Zayıflayınca insanların davranışları değişti. Ama onlarla görüşmedim. Aslında teşekkür borçluyum, beni hayata karşı hazırladılar.” Spor-rejim maratonu sonucunda cesaretle 17 yaşında, Heidi Klum’un jüri ve yapımcılığını üstlendiği ‘Germany’s Next Top Model’ programına katıldı. Klum, Jülide’nin hem fiziğini hem de hikâyesini çok sevdi, reytingler patlama yaptı
Burada hikâye küçük bir sekteye uğradı: Klum’un favorilerinden gösterilse de, ‘çekingenliği’ nedeniyle yarışmada altıncıyken elendi. Enteresandır; Bu tip reality-show’ların kazananı bile kariyerinde dişe dokunur bir başarı elde edemese de, Jülide aldı, yürüdü. Puma, Pantene, Mac, ve L’Oréal gibi markalarla yaptığı işbirliği yaptı, Paris Moda Haftası’nda podyuma çıktı.