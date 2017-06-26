Dünya bu Türk kızını konuşuyor !

Düsseldorf’ta yaşamasına rağmen, çocukluğu Türkiye’ye gelip gitmekle geçmiş. Mankenliğe başlama hikâyesine gelince... Derinde bir yerde ‘siz görürsünüz’ tarzı bir yaklaşım var. Bild gazetesine verdiği röportaja bakalım: “Okuldayken bundan 10 kilo daha fazlaydım; alay ediyorlardı benimle. Spora başladım, kilo verdim. Zayıflayınca insanların davranışları değişti. Ama onlarla görüşmedim. Aslında teşekkür borçluyum, beni hayata karşı hazırladılar.” Spor-rejim maratonu sonucunda cesaretle 17 yaşında, Heidi Klum’un jüri ve yapımcılığını üstlendiği ‘Germany’s Next Top Model’ programına katıldı. Klum, Jülide’nin hem fiziğini hem de hikâyesini çok sevdi, reytingler patlama yaptı